Samuel compie gli anni, l’Inter: “Spirito combattivo come quando nella notte di Madrid…”

Oggi “The Wall” festeggia 43 anni: gli auguri del Club e dei tifosi

"Leader silenzioso, presenza rassicurante per i tifosi e nemico temibile per gli avversari “The Wall” è entrato nella storia interista collezionando 236 presenze e 17 gol. Grinta e spirito combattivo, dal primo all’ultimo minuto, sempre al massimo come quando nella notte di Madrid, a tre minuti dal fischio finale il suo sguardo aveva incrociato gli occhi di Javier Zanetti: “Quando l’arbitro ha dato i minuti di recupero della finale di Madrid, ho visto Julio Cesar con la palla in mano, mi sono girato verso Walter e già piangevo, lui mi ha guardato con un’espressione come a dire: mancano ancora 3 minuti! Rimaniamo concentrati”