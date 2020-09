Inter, la giostra del gol è ripartita. E Conte ha trovato l’antidoto alla dipendenza dalla LuLa

La nuova stagione dell’Inter si è aperta sotto il segno dei gol. Cinque reti contro la Fiorentina, a dimostrazione del fatto che la fase offensiva della squadra di Conte funzione e che le 110 reti segnate nella passate stagione possono essere migliorate.

“Il via alla giostra del gol lo ha dato Lautaro, con quella ripartenza micidiale chiusa col destro al giro sul palo lontano. Poi ha propiziato il raddoppio (autogol) e messo piede in quasi tutte le azioni offensive. Ma nell’attacco nerazzurro il punto di riferimento resta sempre Lukaku, che ha chiuso il suo primo anno all’Inter con 35 reti in 52 partite. Ma quest’anno Conte sembra avere trovato l’antidoto per andare oltre la Lu-La dipendenza: sono tantissimi i giocatori che possono garantire un buon numero di reti, a partire da Alexis Sanchez, altro protagonista della rimonta sulla Viola. La scorsa stagione è stato frenato dagli infortuni, ma nel finale ha dimostrato di essere un valore aggiunto in una rosa che punta a vincere un trofeo”, si legge su La Gazzetta dello Sport.