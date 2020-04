Alexis Sanchez è atteso oggi a Milano. L’attaccante è l’ultimo – in casa Inter – a dover ancora rientrare in Italia dopo aver raggiunto il Cile qualche giorno prima di Pasqua per motivi familiari su autorizzazione del club.

Come riferisce Tuttosport, non era previsto il rientro di Sanchez in Cile ma il calciatore nerazzurro ha dovuto cambiare i piani per questioni private.