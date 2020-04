Sanchez rientra oggi in Italia: quarantena segreta in Cile per l’attaccante dell’Inter

Alexis Sanchez è pronto a tornare in Italia. L’attaccante cileno è stato richiamato dall’Inter: secondo quanto riferisce il quotidiano El Mercurio, il calciatore nerazzurro partirà oggi dal Cile in direzione Milano.

“Due settimane da eremita” scrive il quotidiano cileno. Al suo arrivo in patria, Sanchez ha dovuto rispettare i 14 giorni di isolamento. A conoscenza del suo rientro solamente poche persone: la famiglia, il suo entourage e alcuni amici, oltre al commissario tecnico della nazionale cilena Reinaldo Rueda.

Sanchez, che è l’ultimo calciatore dell’Inter non ancora rientrato in Italia, dovrà stare in quarantena per 14 giorni a Milano, in attesa di novità sulla ripresa degli allenamenti che potrebbe essere fissata al 4 maggio.

Nella giornata di ieri, lo stesso calciatore ha pubblicato un video sul profilo Twitter del comune di Ñuñoa, invitando tutti a non uscire di casa.