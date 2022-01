Sky – Bologna-Inter, tutto su Sanchez. Anche con lui l’equilibrio è stato garantito

La squadra di Inzaghi si prepara a sfidare la formazione di Mihajlovic senza Dzeko ma spera nella vena creativa del cileno

Anche con lui in campo la formazione nerazzurra ha tenuto a livello difensivo: in sei gare consecutive non è arrivato neanche un gol. E Handanovicha trovato la continuità con 551 minuti di imbattibilità, mettendo nel mirino Bordon. L'Inter ora proverà a tenere alto il livello in un mese, quello di gennaio, pieno zeppo di impegni, che diranno molto anche sul resto della stagione nerazzurra.