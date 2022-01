Sky – Ginter-Inter: contatti. Agenti in comune con un altro interista. Piace al Bayern

Il club nerazzurro avrebbe parlato con chi segue il calciatore che ha dichiarato di non voler rinnovare con il M'Gladbach

André Onana ha firmato il suo contratto di cinque anni per tre mln di euro netti all'anno e sarà ufficializzato all'inizio della sessione estiva di calciomercato. Samir Handanovic però sarà ancora il portiere dell'Inter, anche nel suo caso si parla di rinnovo, per adesso meno prioritario rispetto a quello di Brozovic, ma pur sempre nei pensieri del club interista.

I dirigenti nerazzurri vanno avanti anche per Matthias Ginter, difensore tedesco in scadenza di contratto con il Borussia M'gladbach. Ha comunicato la sua intenzione di lasciare a fine anno la squadra tedesca e di non rinnovare per poter scegliere la sua destinazione. L'Inter ha avuto - secondo Skysport - dei contatti con il calciatore. Gli agenti sono gli stessi di Calhanoglu: in questo caso non siamo ancora ad uno stato avanzato della trattativa. L'interesse c'è e il giocatore piace anche al Bayern Monaco.