TS – Lukaku e Sanchez, coppia nel derby. Insieme allo United hanno segnato due gol

Antonio Conte è felice di aver insistito per avere Alexis Sanchez. 16 gol in 22 giornate di campionato.è felice di aver insistito per avere Lukaku e gli interisti gli danno ragione. Il belga è già entrato nei cuori nerazzurri, non solo per i gol segnati. Con la sua personalità da gigante buono ha conquistato tanti tifosi. Poi ha confermato la sua generosità sul campo. Senza i suoi gol sono arrivati tre pareggi di fila e quando lui è tornato a segnare, la quinta doppietta in campionato, è arrivata una vittoria. Adesso ci sarà il derby da giocare e con lui in coppia ci sarà

“ Allo United hanno convissuto per diciotto mesi e in Premier sono stati schierati in coppia da titolari 15 volte, andando entrambi in gol in due partite (il 3 febbraio 2018 contro l’Huddersfield e il 31 marzo contro lo Swansea)“, scrive il quotidiano TuttoSport. L’infortunio e l’esplosione di Lautaro Martinez hanno costretto Sanchez alla panchina. Male dal primo minuto in Tim Cup contro la Fiorentina, da trequartista dietro le due punte. E poi però quando è entrato in corsa con l’Udinese ha sfoderato un’ottima prestazione che non mette in dubbio la sua presenza da titolare nel derby.