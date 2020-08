GdS – L’Inter che sogna l’Europa League non può fare a meno di Sanchez: “E pensare che…”

Solo qualche mese fa una sua permanenza all‘Inter sembrava quantomeno complicata. E, invece, Alexis Sanchez si è guadagnato (da ieri ufficialmente) altri tre anni in nerazzurro. In questa seconda parte di stagione, in particolare, l’attaccante cileno ha messo in campo grandi prestazioni, con gol e assist a ripetizione. Per questo motivo, se davvero Conte e i suoi vorranno trionfare in Europa League, non potranno fare a meno del Nino Maravilla:

“Se si parla di prossimo livello da superare, l’Inter non può fare a meno di Alexis Sanchez (…) Conte un’Europa League senza il Niño non l’avrebbe proprio voluta giocare e per questo ha mandato una carezza alla società dopo gli schiaffoni di Bergamo (…). Solo qualche mese fa era impensabile che Sanchez restasse: poche partite, il lungo infortunio, la difficoltà a rientrare in forma, un ingaggio mostruoso (12 milioni l’anno). E invece il post lockdown ha ridato un nuovo Alexis, molto vicino a quello che faceva meraviglie in Europa e col Cile“, scrive la Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)