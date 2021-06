Inter, Sanchez rimane: Inzaghi ci punta e indica il nome per competare l’attacco

Il nuovo tecnico nerazzurro ritiene il cileno funzionale al suo progetto: resterà a prescindere dal futuro di Lautaro

Simone Inzaghi è già al lavoro per progettare la sua Inter. Per quanto riguarda l'attacco, molto dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez. A prescindere dal destino dell'argentino, secondo il Corriere dello Sport, ci sarà ancoraspazio per Alexis Sanchez: "A tal proposito, il neo-allenatore nerazzurro ha già spiegato di considerare Sanchez un elemento potenzialmente funzionale al suo gioco. E allora non sarebbe così sorprendente se, per sostituire il "Toro", si puntasse proprio sul cileno, con l'aggiunta di un giovane di prospettiva. Giovane che, al momento, avrebbe già un volto: Raspadori".