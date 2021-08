Inter, Sanchez oggi a Milano: il cileno rientra in gruppo. Ma l’ipotesi addio…

Il cileno torna a Milano dopo l'infortunio: è pronto a tornare in gruppo, ma il futuro resta in bilico con il possibile addio

Alexis Sanchez è pronto a sbarcare a Milano. Il cileno è atteso oggi nel capoluogo meneghino e nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi con la squadra, con l'obiettivo di rientrare in campo dopo la sosta per le nazionali. L'ex Manchester United ha recuperato dall'infortunio al polpaccio rimediato in Coppa America ed è pronto a rientrare in gruppo.