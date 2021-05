Inter, ad Appiano allenamento: terapie per Sanchez. A parte Vidal e Kolarov

Questa mattina la squadra di Conte si è ritrovata alla Pinetina per la seduta di allenamento di scarico post Roma e in vista della Juve

Questa mattina Sanchez non si è allenato. Si è sottoposto a terapie per il problema alla caviglia avuto ieri durante Inter-Roma. Già nel primo tempo era stato costretto a lasciare il campo per infortunio e aveva fatto posto a Lautaro Martinez.