Sky – Sanchez sta un po’ meglio ma è ancora in dubbio per Inter-Parma

Alexis Sanchez sta un po’ meglio. L’allenamento quotidiano è previsto per il pomeriggio. Da questa seduta e da quella di domani si capirà di più sulle condizioni del cileno. Ancora da stabilire se riuscirà ad esserci almeno per la panchina nella gara contro il Parma. O si vedrà se servirà qualche giorno in più per tornare a disposizione dell’Inter di Conte, quando ci sarà l’impegno col Real in Champions.

Il giocatore è tornato dalla Nazionale con acciacchi che l’hanno penalizzato a livello fisico, come era successo nella scorsa stagione e va gestito perché fa fatica a trovare continuità. E se la trovasse Lukaku e Lautaro respirerebbero.

(Fonte: SS24)