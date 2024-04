Domani andrà in scena in campo il derby di Milano, ma fuori dal terreno di gioco le due squadre sono pronte a sfidarsi anche sul mercato per Alessandro Buongiorno. Ecco le ultime da Tuttosport: "Domani si sfideranno sul campo e saranno fuochi d’artificio. La contesa, come è accaduto spesso nel corso degli ultimi anni, passerà poi sul terreno del calciomercato e il nome che oggi vede Milan e Inter in prima fila per provare a portarlo fra le proprie fila è quello di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino, che il presidente Urbano Cairo non vorrebbe comunque vendere, è il grande obiettivo delle due milanesi per rinforzare la difesa. Un corteggiamento che il centrale azzurro non disdegna, nonostante il suo legame con l’ambiente granata.