FCIN1908 / Verso Inter-Sassuolo: nessuna conferenza stampa per Antonio Conte

I nerazzurri, dopo il successo ottenuto sul campo del Bologna, tornano in campo mercoledì per il recupero contro il Sassuolo

L'Inter di Antonio Conte, dopo il successo conquistato sul campo del Bologna, si prepara per il recupero della gara contro il Sassuolo, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 18:45 a San Siro. Per l'occasione, come appurato da Fcinter1908, il tecnico nerazzurro non terrà la consueta conferenza stampa della vigilia.