Libero – L’Inter butta via il campionato con una partita alla Fantozzi. E le seconde linee…

“L’Inter butta via il campionato con una partita alla Fantozzi”. E’ questo il titolo scelto da Libero per analizzare il 3-3 dei nerazzurri contro il Sassuolo. Un risultato frutto di un match mal giocato dalla squadra di Conte che però ha avuto diverse occasioni per vincere. Il pareggio, però, rappresenta un assist per la Juventus che, in virtù del KO della Lazio contro l’Atalanta, si porta a +4 sui biancocelesti e a +8 sui nerazzurri. “L’Inter B non è bella come l’originale e dice probabilmente addio ai sogni scudetto buttando via la vittoria col Sassuolo”, il commento del quotidiano che sottolinea come il Sassuolo sia imbattuto a San Siro dal 2014.