Gara pazzesca al Meazza, subito in vantaggio gli ospiti con Caputo, in finale di tempo l’Inter la ribalta con Lukaku e Biraghi. Nella ripresa il rigore trasformato da Berardi a 10 minuti dalla fine sembra aver chiuso i conti ma ci pensa Borja Valero a riportare i nerazzurri in vantaggio prima del pareggio arrivato nel finale con Magnani.