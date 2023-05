Inter-Sassuolo, moviola CdS: regolare il gol di Lukaku. Frattesi? Non è rigore

“Bene, ma non benissimo, Marcenaro: la sua fortuna è che la partita ha preso una piega netta. I primi 45 minuti non sono stati all’altezza della fama che lo accompagna dall’inizio della stagione, uno dei predestinati di Rocchi. Anzi. La scenetta finale sulla punizione non data a Bajrami (complimenti anche all’assistente Rossi) è paradossale, al limite del... suggerimento. Manca un giallo clamoroso (pestone netto di Matheus Henrique su Brozovic, più sulla caviglia), altre decisioni hanno innervosito il match”.