Moviola GdS / Inter-Sassuolo, male Irrati: doppio errore sul 2-0. Mani di Rogerio…

La moviola della Gazzetta dello Sport dopo la sfida di San Siro tra Inter e Sassuolo, vinta dai nerazzurri 2-1 al 'Meazza'

Non convince l'operato dell'arbitro Irrati nella sfida tra Inter e Sassuolo . Per La Gazzetta dello Sport è da 5 la sua prova a San Siro: "L'arbitro pistoiese incappa ancora in una prestazione non al suo livello. L'errore sul rigore per il Sassuolo pesa doppio per il gol di Lautaro del 2-0 che nasce subito dopo, ma non è l'unica sbavatura della serata di San Siro".

Il quotidiano analizza gli episodi chiave nella moviola: "Al 17’ c’è il giallo per Barella, in ritardo su Rogerio: giusto il cartellino, così come quello 6 minuti dopo a Traoré sul sardo. Manca una punizione per una trattenuta evidente di Chiriches nel duello con Lukaku al 30’, mentre ci sta il non rigore per il mani di Rogerio al 32’: il giocatore del Sassuolo in corsa ha sì il braccio aperto rispetto al corpo, ma sembra congruo con il movimento e Barella tira da vicino. Al 45’ Skriniar va giù in area ma Djuricic sulla sua corsa non sembra colpevole. Al 65’ Lopes in scivolata su Sensi rischia il giallo ma viene graziato. Due minuti dopo il vero caso: De Vrij trattiene in area Raspadori, che va giù in modo plateale. La trattenuta è innegabile e il rigore ci stava: Irrati è in controllo dell’azione, per questo il Var lascia la sua valutazione, ma l’arbitro è di fronte ai giocatori e forse non può apprezzare quanto la maglia del neroverde si allunghi alle sue spalle. Un errore che pesa quando pochi istanti dopo - da un potenziale 1-1 - Lautaro trova il 2-0. Al 79’ non c’è il mani di Skriniar sul tiro di Traoré: l’interista ha le braccia chiuse sul corpo. Al 94’ Lukaku in gol, ma è annullato per l’offside del belga: giusto".