Inter-Sassuolo 18 giorni dopo: Conte deve rinunciare a un titolare in più

I nerazzurri si preparano per il recupero della ventottesima giornata di campionato: il punto sulla formazione

L'Inter torna in campo oggi per la sfida contro il Sassuolo, recupero della ventottesima giornata di campionato, rinviata dopo i casi di positività al coronavirus emersi ai tempi in casa nerazzurra. Come scrive il Corriere dello Sport, Conte deve fare i conti con una situazione per certi versi anche peggiore: