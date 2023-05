Inter-Sassuolo e il ‘whatsapp’ di Lukaku: “Il bello è che lo criticavano per i controlli…”

E il bello è che tutti o quasi lo criticavano per quei controlli spalle alla porta, quasi mai chiusi con una sponda o un tiro in girata

E il bello è che tutti o quasi lo criticavano per quei controlli spalle alla porta, quasi mai chiusi con una sponda o un tiro in girata. Romelu Lukaku ieri sera contro il Sassuolo ha servito al pubblico di San Siro e ai detrattori una prestazione impressionante, condita da due gol fondamentali per la vittoria, altrettanto importante, dell'Inter contro il Sassuolo. Scrive la Gazzetta dello Sport: