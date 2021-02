EDICOLA / TS: L’Inter scappa. Lukaku e Lautaro firmano il sorpasso sul Milan

Il giornale torinese in prima pagina parla della vittoria contro la Lazio che vale per i nerazzurri il primo posto in classifica

Eva A. Provenzano

L'Inter ha vinto contro la Lazio ed è prima in classifica. Il titolo in prima pagina di TuttoSport è dedicato proprio ai nerazzurri: "L'Inter scappa. Lukaku e Lautaro stendono la Lazio e firmano il sorpasso sul Milan, ma dietro continua la bagarre con la Roma che balza al terzo posto davanti a Juve e Napoli (una partita in meno). Poi l'Atalanta".