Inter, Esposito ha scelto la Spal. Di Marzio: “Scelta intelligente, poteva andare in A ma…”

Sebastiano Esposito ha scelto la Spal e ha scelto Ferrara come sua prossima destinazione.

I dirigenti del club ferraresi sono stati ieri nella sede dell’Inter e ha chiuso l’accordo per il giovane attaccante.

In serata è arrivata la sua risposta: sì, alla società nella quale gioca anche suo fratello Salvatore. Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha commentato la decisione del ragazzo e ha sottolineato: «Scelta intelligente da parte di Esposito che poteva andare a giocare in un club di Serie A, ma va a giocare in Serie B, dove giocherà da titolare e si farà le ossa per tornare all’Inter da protagonista».

(Fonte: SS24)