VIDEO FCIN1908 / Ds Spal: “Esposito? Perfetto per noi, c’è fiducia. Pirola…”

Il direttore sportivo della Spal, Giorgio Zamuner, ha parlato all’uscita della sede dell’Inter di Viale della Liberazione dopo l’incontro con la dirigenza del club nerazzurro. Sul tavolo il nome di Sebastiano Esposito: “Novità? Ancora no. Non siamo arrivati ad una conclusione ma abbiamo parlato di lui. Da noi potrebbe trovare dimensione giusta perché l’allenatore privilegia il gioco offensivo e lui è un ragazzo che ha caratteristiche che si sposano con il gioco della nostra squadra. Pensiamo che possa esprimersi al meglio. Da noi c’è anche il fratello. Cosa curiosa? Una cosa simpatica. C’è fiducia? Per me si. Però… Se interessa anche Pirola? No, per il momento no“.