Libero – L’Inter aveva scelto Musso e c’è di più. Handanovic? Accenna interventi solo…

Il giorno dopo Inter-Atalanta, il quotidiano analizza la prova dei due portieri

"Secondo i beninformati del mercato, ammesso che esistano, l’Inter aveva scelto Juan Musso per sostituire Samir Handanovic come portiere titolare. Di più: lo aveva in pugno. La pandemia ha poi inibito Suning, la quale a sua volta ha bloccato qualsiasi investimento ai dirigenti nerazzurri, costretti semmai a vendere. Nella sfida del Meazza, Gasperini schiera Musso davanti ai tifosi interisti da tempo in pensiero per il rendimento di Handanovic. E il destino si diverte a elaborare una serie di dispetti nella trama per evidenziare la differenza. Il primo: l’estremo difensore argentino deve applaudire l’amico Lautaro per l’imprendibile girata volante. Poco più tardi il numero uno sloveno regala a Toloi il comodo pallone dell’1-2 atalantino".