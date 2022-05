Inter, caccia al centrocampista: sulla lista anche i nomi di Schouten e Maggiore

La dirigenza nerazzurra valuta diversi profili: piacciono l'olandese del Bologna e il classe '98 dello Spezia

Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è un centrocampista che possa sostituire all'occorrenza Marcelo Brozovic, fulcro imprescindibile del gioco della squadra di Inzaghi. In cima alla lista della dirigenza nerazzurra c'è Kristjan Asllani dell'Empoli ma, secondo il Corriere dello Sport, ci sono diversi altri nomi sotto osservazione: "In alternativa ad Asllani? Piaceva proprio Samuele Ricci, finito però al Torino. Attenzione allora a Schouten del Bologna. Più difficile, invece, Maggiore dello Spezia, che non è proprio un regista".