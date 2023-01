Inter, scintilla Asllani: toccherà a lui sostituire Barella contro la Cremonese?

Contro la Cremonese, complice l'assenza di squalifica, potrebbe avere una chance da titolare, come scrive il Corriere dello Sport: "Il giallo rimediato da Barella contro l'Empoli gli è costato la squalifica per aver raggiunto le 5 ammonizioni. Il centrocampista sardo sta vivendo una stagione schizofrenica, con eccessi di nervosismo che spesso l'hanno condizionato. All'inizio si sfogava con i compagni, ora se la prende più con l'arbitro: è capitato anche l'altra sera. Sempre contro l'Empoli, chi ha acceso un scintilla è stato Asllani. E allora chissà che stavolta Inzaghi non si affidi proprio a lui per sostituire Barella".