Sconcerti: “Inter ha perso luce. Lautaro, una discesa ripida, ma passerà”

La squadra nerazzurra era avanti ma ora è indietro perché ha perso nelle ultime due gare cinque punti dal Milan. Resta sempre una partita in meno giocata

L'Inter e i suoi cinque punti in meno in classifica rispetto ad una stagione fa con una partita in meno. Sconcerti parte dal meno 10% di punti per raccontare il momento della formazione di Inzaghi. "L’Inter perde adesso il suo significato di squadra di riferimento, perde luce anche se sembra non meritarlo. Ha sempre un grande volume, ma è meno brillante, appena più avara. Ha perso sul Milan 5 punti in 2 partite, 3 sul Napoli, non può essere più la stessa cosa. Il campionato resta apertissimo, ma prima non lo era, prima stava vincendolo l’Inter. Ora siamo sospesi", si legge nel suo editoriale sul Corriere della Sera.