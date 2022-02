CorSera – Inter a due facce. Dzeko c’è, Lautaro si è involuto. Momento verità

Dalle colonne del quotidiano nazionale arriva un'analisi sul momento dell'attacco nerazzurro con l'argentino che non riesce a trovare il gol

"La chance di Inzaghi è una, aggrapparsi a Dzeko, l’uomo dei sogni. Il gol di Napoli ha regalato le chiavi della cassaforte scudetto all’Inter, quello segnato alla Roma in Coppa Italia garantito le semifinali. Il bosniaco è la scommessa vinta di Inzaghi, le 10 reti in serie A il biglietto da visita e la speranza per non affogare contro il Liverpool. Ma l'Inter deve ritrovare l’argentino è in crisi nera. Si è perso, involuto. Non segna su azione dal 17 dicembre, trasferta di Salerno. Da allora solo la rete su rigore nella finale di Supercoppa con la Juve. Il cross che ha permesso a Dzeko di realizzare il pari contro il Napoli non maschera il periodo di difficoltà", si legge sul quotidiano.