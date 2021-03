Inter, fai gli scongiuri: 59 punti in 25 partite, nei tre precedenti fu scudetto

Solo tre volte i nerazzurri si sono trovati in questa situazione di classifica dopo 25 giornate nell'era dei tre punti

Sesta vittoria consecutiva per l'Inter, che batte il Parma e consolida il primato in classifica, portandosi a +6 sul Milan. I numeri sono dalla parte dei nerazzurri e ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, i tifosi interisti sono autorizzati a fare gli scongiuri: "Quest'Inter non ha un cuore tenero e guarda ai numeri: per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria ne ha accumulati almeno 59 nelle prime 25 giornate; nelle tre puntate precedenti (2007, 2008 e 2009) aveva poi vinto lo scudetto, una statistica che autorizza scongiuri. Lunedì sera l'Atalanta, non l'ultimo ostacolo, ma il penultimo forse sì. In caso di vittoria – in campionato sarebbe la settima di fila – la capolista se ne andrà sul serio".