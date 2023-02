Il Giornale – Poche volte l’Inter di Inzaghi aveva vinto un big match giocando così bene

"Poche altre volte quest’anno, i nerazzurri avevano vinto una sfida tanto importante (perché questa era una partita importante), giocando così bene. Col Napoli, certo. Ma era stato un altro calcio, più furbo che bello. Stavolta invece, Inzaghi manda in campo l’Inter che non t’aspetti: non solo parte con Lukaku, ma soprattutto aggredisce molto alta l’Atalanta, decidendo da subito di fare la partita e dicendolo con i fatti, anche a rischio di intasare la metà campo avversaria e gli spazi che in teoria dovrebbero servire per verificare l’efficienza di Big Rom".