Inter, successo per l’U17 di Polenghi: 2-0 alla Roma, i nerazzurri vincono la Scopigno Cup

Arriva una gioia per l'Inter Under 17 di Tiziano Polenghi. I giovani nerazzurri, infatti, hanno vinto la 29a edizione della Scopigno Cup ad Amatrice, battendo in finale i pari categoria della Roma per 2-0 con le reti di Pio Esposito (fratello di Sebastiano e Salvatore) e Berenbruch.