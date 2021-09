Inter, lo scudetto ha fatto cambiare atteggiamento. E ora l’obiettivo si sposta in Europa

L'Inter di Inzaghi ha mantenuto la convinzione e la voglia di vincere mostrati nella passata stagione e vuole andare avanti in Europa

Dopo l'addio di Conte, Lukaku e Hakimi, in molti pensavano a un contraccolpo psicologico per l'Inter, ma Inzaghi ha iniziato al meglio la stagione e in casa nerazzurra sono tutti molto concentrati.