La vittoria dello scudetto e della seconda stella da parte dell'Inter arriva anche in Honduras, all'Isola dei Famosi. Elenoire Casalegno, showgirl e grande tifosa nerazzurra, ha voluto festeggiare così in diretta il tricolore: "Fa molto caldo, fa molto caldo qui in Palapa", mentre si asciuga il sudore con una maglia dell'Inter per poi sventolarla.