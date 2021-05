TS – Inter, scudetto sul divano? E’ già successo nel 2009. E anche a Conte

Tuttosport ricorda il 2009, quando l'Inter vinse il tricolore davanti alla tv dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese

C'è una possibilità per la quale l'Inter vinca lo scudetto questo weekend: vittoria a Crotone e mancato successo dell'Atalanta contro il Sassuolo. Ma il tricolore vinto davanti alla tv è una storia già vista, come ricorda Tuttosport: "Per l’Inter sarebbe la seconda volta di un trionfo in campionato da spettatori seduti in poltrona. È successo 12 anni fa, a maggio del 2009, anche se in quel caso con una dinamica invertita. I giocatori, all’epoca allenati da José Mourinho, festeggiarono il giorno prima della partita in programma con il Siena a San Siro. Merito della sconfitta del Milan a Udine. Javier Zanetti e compagni iniziarono a brindare alla Pinetina davanti alla tv, insieme a Massimo Moratti. Poi via alle prime celebrazioni con i tifosi in attesa di un risultato favorevole fuori dai cancelli del centro sportivo.