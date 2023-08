TS / L’Inter vuole chiudere il cerchio: col Monza occhi puntati su Thuram, un solo assente

“Questa sera occhi puntati soprattutto su Thuram che sarà l’unico nuovo giocatore di movimento tra i titolari (l’altro è Sommer tra i pali) - sottolinea Tuttosport -. Il francese è candidato a fare coppia con Lautaro in attacco, con Arnautovic pronto a subentrare. Il figlio del grande Lilian vuole lasciare il segno nel primo impegno ufficiale dopo le amichevoli estive non entusiasmanti”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.