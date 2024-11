Un’occasione enorme, anche perché arriva prima della sosta delle nazionali di novembre. Intanto, mercoledì ospite al Meazza sarà l’Arsenal, scivolato al quinto posto in Premier League do- po avere perso in malo modo a Newcastle, con il 64 per cento di inutile possesso palla e un solo tiro in porta, abbastanza per fare imbestialire Arteta in panchina. Batten-do anche i Gunners, ammaccati quanto e più degli azzurri, l’Inter nella classifica unica della in Champions arriverebbe a 10 punti, tantissimi in quattro partite, una mezza ipoteca almeno per i playoff. Ma tanto in coppa, quanto in campionato contro la capolista, quello che i nerazzurri hanno fatto contro il Venezia, pur lodevole, potrebbe non bastare", scrive Repubblica.