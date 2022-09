Inter, segnali forti da Inzaghi: pronti questi cambi. Fissata la quota ottavi Champions

Cambi pronti in casa Inter per la sfida di questa sera contro il Bayern Monaco: ecco tutte le novità che ha in mente Inzaghi

Alessandro Cosattini

Cambi pronti in casa Inter per la sfida di questa sera contro il Bayern Monaco. Per l’esordio in Champions League stagionale, Simone Inzaghi prepara delle novità rispetto al derby. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere della Sera.

“Inzaghi fissa la stessa quota di Allegri per passare il turno («Dobbiamo fare 10 punti») e oltre che dalla sconfitta del derby riparte in Europa anche dalle indicazioni dell’ultima campagna: Real e Liverpool sono arrivate in fondo e contro di loro l’Inter non ha sfigurato, pur perdendo. Per provare a dare altri segnali forti, Inzaghi potrebbe scegliere Mkhitaryan al posto di Barella, Gosens e Darmian esterni e Dzeko con Lautaro. Handanovic dovrebbe essere al suo posto, anche se Onana scalpita e potrebbe essere la grande novità: oggi c’è lavoro extra”, si legge.