Inter, una semifinale di Coppa dopo 10 anni. CorSport: “Rispetto alla squadra del Triplete…”

La vittoria contro il Bayer Leverkusen ha permesso all’Inter di staccare il pass per le semifinali di Europa League e ora i tifosi e l’ambiente iniziano a credere al successo finale. “Un messaggio importante quello di Conte, che, dopo il secondo posto in campionato, è ancora in corsa per chiudere la sua prima stagione alla Pinetina con un trofeo: gli mancano due successi e la sua formazione dà la sensazione di potercela fare”, commenta il Corriere dello Sport che poi aggiunge: “Non è casuale che l’Inter sia tornata in semifinale a 10 anni di distanza dall’ultima volta: rispetto alla squadra del triplete ha meno qualità, ma ha un grande cuore, un Eriksen divino da subentrato e idee tattiche scolpite nella pietra grazie al ritorno al 3-5-2. Se nelle ultime due sfide sarà più cattiva sottoporta potrà festeggiare: nella notte di gloria contro i tedeschi l’unico neo sono i “soli” 2 gol spremuti dalle 7 conclusioni nello specchio”.