Libero – L’Inter è sempre pazza. Marotta ha alzato tre asticelle. L’ad ora chiede…

L'analisi del quotidiano sulla vittoria della squadra contro l'Empoli in Coppa Italia

Senza non poche difficoltà l'Inter batte l'Empoli e accede ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Roma-Lecce. Agli uomini di Inzaghi sono serviti i supplementare per avere la meglio sui toscani. Il quotidiano Libero analizza così la gara dei nerazzurri. "È la dimostrazione che gli ottavi di Coppa Italia sono una trappola. Gli allenatore sperimentano e tolgono certezze sia tattiche sia mentali alla squadra. Anche Inzaghi non si risparmia: schiera solo due titolari (Lautaro e Dumfries) e pensa bastino perché per un tempo non si nota la differenza. L’Inter del primo tempo assomiglia alla solita Inter, quella del secondo è quanto di più lontano da essa".

"E non farà di certo felice Marotta, che non ha alzato una sola asticella ma tre: quella della squadra, della dirigenza e della proprietà. L’ad prima ammette che un tentativo per Dybala verrà fatto e chiede agli altri dirigenti di essere altrettanto «ambiziosi» e «provare a ingaggiare calciatori di quel livello». Poi lascia intendere che l’Inter vuole e deve allungare occhi e mani su talenti come Scamacca e Frattesi del Sassuolo. Infine ricorda al presidente Zhang che i dirigenti «non hanno procuratori» e sono «uomini a cui basta uno sguardo» per «rinnovare con un club di prestigio come l’Inter». Colui che ha reso di nuovo grande l’Inter, chiede ora all’Inter di non accontentarsi nella serata in cui, per la prima volta, la squadra campione d’Italia sembra farlo".