Inter, sos in difesa: le sensazioni su Bastoni e de Vrij verso la Roma

Gli aggiornamenti dal Corriere della Sera sulle condizioni dei due difensori dell'Inter in vista della Roma

Con lo Spezia era emergenza in difesa per l’Inter. Non totale, sia chiaro, ma mancavano comunque quattro giocatori nel reparto arretrato a Simone Inzaghi. Chi torna e chi no per il big match in trasferta contro la Roma? Come riporta oggi il Corriere della Sera, de Vrij è sulla via del recupero (si decide oggi sulla convocazione), Bastoni rientrerà a Roma (da capire se dal 1’) mentre sicuramente non ci saranno Ranocchia e Darmian, ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari.