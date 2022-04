GdS – Inter, le sensazioni sul recupero di Gosens. Molta prudenza con Bastoni

Aggiornamenti sulle condizioni degli acciaccati di casa Inter in arrivo verso Udine: come stanno Gosens e Bastoni

Aggiornamenti sulle condizioni degli acciaccati di casa Inter in arrivo verso Udine. La Gazzetta dello Sport ha fatto così il punto sui singoli: “C’è ottimismo per il recupero di Robin Gosens, che dovrebbe partire dalla panchina in Friuli. Col ritorno di Vidal e Caicedo, l’unico indisponibile resta Bastoni: il suo guaio al polpaccio sinistro verrà trattato con molta prudenza nei prossimi giorni”, si legge sul quotidiano.