Sky – Conte, sulla formazione solo conferme. Alternative importanti, c’è pure Sensi

Manca da diverso tempo dagli uomini a disposizione di Conte. Ma nelle ultime gare è stato a disposizione e ci sarà anche domani nella semifinale contro lo Shakhtar. A Skysport parlano della formazione probabile che affronterà gli ucraini e dovrebbe essere la stessa che ha giocato nelle gare contro il Getafe e il Bayer. Anche perché c’è stato tempo una settimana per recuperare dallo sforzo dell’ultima partita. Conte non avrà alternativa se non Esposito e agli attaccanti. Ma ci sono diverse soluzioni, anche a partita in corso per il centrocampo. C’è Eriksen per esempio. E poi c’è Stefano Sensi: “Stanno tutti bene, sta molto bene anche Stefano che potrebbe essere una soluzione a gara in corso, un’alternativa in più dalla panchina”.

(Fonte: SS24)