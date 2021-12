Inter, che fare con Sensi? Sì a una eventuale cessione, ma il giocatore…

Il centrocampista nerazzurro anche in questa prima parte di stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici

Tanti infortuni, poche partite giocate e ancor meno soddisfazioni: la prima parte di stagione di Stefano Sensi è stata caratterizzata dagli ormai cronici acciacchi che gli hanno precluso brillantezza e continuità di rendimento. Una situazione che va avanti ormai da tempo, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe fare alcune valutazioni. Tanto che ora, come scrive Tuttosport, vengono prese in considerazione anche altre ipotesi: "Non bisogna escludere Sensi: l'Inter non si opporrebbe a una sua partenza, anche in prestito per tornare a giocare con continuità, ma il giocatore - la moglie Giulia è in dolce attesa - non vorrebbe lasciare Milano".