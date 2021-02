Inter, Sensi migliora: da non escludere la sua convocazione per il Genoa

Il centrocampista nerazzurro prosegue nel suo programma di recupero: primi segnali di miglioramento per lui

Primi, timidi segnali di miglioramento da parte di Stefano Sensi: il centrocampista dell'Inter, ancora alle prese con l'ennesimo affaticamento muscolare, ha svolto lavoro differenziato, ma le sensazioni sue e dello staff sembrano essere positive. Il Corriere dello Sport non esclude sorprese: "L'unico nerazzurro che ha svolto un lavoro differenziato è stato Sensi, già out con il Milan per un leggero fastidio muscolare. A stretto giro di posta, comunque, l'ex-Sassuolo dovrebbe rientrare in gruppo, tanto che non è da escludere per lui una convocazione con il Genoa".