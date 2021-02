Inter, Sensi da monitorare: ha svolto parte dell’allenamento in gruppo

Il giocatore nerazzurro, reduce da un affaticamento, non ha ancora recuperato del tutto in vista della sfida col Genoa

Nonostante il lavoro dedicato al centrocampista, in allenamento qualche giorno fa aveva subito un rallentamento proprio per affaticamento. Da allora si allenato a parte. Oggi invece, alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria sul Milan e in vista della sfida contro il Genoa, ha fatto una parte della seduta in gruppo e una parte dell'allenamento invece lo ha svolto a livello individuale. Le condizioni restano da monitorare in settimana per capire se sarà tra gli uomini a disposizione della gara contro i rossoblù.