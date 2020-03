Sky – Inter, per Conte gruppo quasi al completo: in due a parte. Sensi? Ecco quando rientrerà

Mentre fuori si decide quello che dovrebbe essere il futuro prossimo del calcio italiano, ad Appiano Gentile l’Inter di Antonio Conte continua a lavorare, in attesa di capire l’avversario da affrontare nelle partite che verranno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore nerazzurro può contare pressoché sul gruppo al completo, eccezion fatta per due elementi della rosa. Sensi e Moses, infatti, continuano a lavorare a parte. Solo terapie per l’esterno nigeriano, mentre il centrocampista italiano ha svolto un lavoro differenziato. Il suo rientro completo in gruppo è atteso per la prossima settimana.

(Fonte: Sky Sport)