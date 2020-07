L’Inter si sta allenando alla Pinetina, l’allenamento sta giungendo al termine e da Skysport arrivano notizie anche su Sensi. Il centrocampista nerazzurra, out ormai da tempo per infortunio, si sta allenando in una seduta personalizzata ma sta acquisendo una buona intensità. C’è quindi da tener conto il suo rientro, almeno per la panchina, nella gara di Europa League contro il Getafe.

(Fonte: SS24)