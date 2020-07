Inter, nessun dubbio su Sensi: sarà riscattato. CdS: “Investimento da 27 milioni di euro ma…”

“La luce in fondo al tunnel è vicina. Il problema è che già altre volte l’aveva vista, e pure assaporata, solo che, poco dopo, era tornato a calare il buio”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al rientro, sempre più vicino, di Stefano Sensi. L’ex Sassuolo in questi giorni sta facendo personalizzato e, nel weekend, potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. L’obiettivo è mettere Sensi a disposizione di Conte per il Getafe, sfida in programma il 5 agosto, anche se con ogni probabilità dalla panchina.

FUTURO ALL’INTER – Sensi ha avuto un impatto all’Inter devastante: 3 gol e 4 assist nelle prime 6 giornate di campionato prima però di una serie di infortuni che ne hanno precluso il resto della stagione. Come riportato dal CorSport, l’avventura di Sensi all’Inter proseguirà, dato che a metà agosto l’Inter lo riscatterà dal Sassuolo, “come previsto dal gentlemen agreement raggiunto tra i due club la scorsa estate. Per viale della Liberazione sarà un investimento da 27 milioni di euro, ma c’è la convinzione che ne valga assolutamente la pena, alla luce delle prime partite della stagione”, il commento del quotidiano.