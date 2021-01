L’Inter si allena alla Pinetina: anche Sensi in gruppo. Solo D’Ambrosio a parte

L’Inter è al lavoro alla Pinetina in vista della partita contro la Juventus. A parte solo D’Ambrosio che deve recuperare dal suo infortunio. Si è invece allenato con il resto del gruppo anche Sensi, come previsto. Il giocatore nerazzurro ha avuto problemi con il polpaccio prima della partita con la Fiorentina e aveva dovuto rinunciare al posto da titolare che gli era stato assegnato da Conte. Ma non è stata rilevata alcuna lesione e il giocatore sarà a disposizione per la gara contro la Juventus. A centrocampo però giocheranno Barella, Brozovic e Vidal.

(Fonte: SS24)