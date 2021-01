Mancini: “Sensi, che sfortuna. Ma per noi è prezioso, sa fare più ruoli. E a Dimarco dico…”

Roberto Mancini, nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport non ha parlato solo della sfida tra Inter e Juventus, ma anche dei singoli giocatori e dei convocati per l’Europeo. A questo proposito ha parlato di Sensi e ha detto: «Speravo avesse pagato il conto con la sfortuna nel 2020, invece… Gli auguro un 2021 più generoso. Per noi è prezioso, perché può fare più ruoli». Ma ha parlato anche di Dimarco, ex nerazzurro, che lui ha lanciato ai tempi dell’Inter: «Lo conosco bene anche per questo. Ha piede, forza, personalità. E’ giovane, dopo l’Europeo potrà proporsi».

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)